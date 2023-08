Cosmary Fasanelli e Nunzio Stancampiano si sono lasciati? I due ex allievi di Amici di Maria De Filippi sono diventati una coppia una volta usciti dal talent show di Canale 5.

Durante l’avventura nella scuola, Cosmary sembrava aver rivolto le sue attenzioni ad Alex, anche lui concorrente. L’attuale velina di Striscia la Notizia ha poi iniziato a condividere sui social la sua relazione con Nunzio.

A quanto pare, però, l’amore tra i due sarebbe finito. Stancampiano ha infatti postato su Instagram una storia decisamente criptica, in cui si è detto chiaramente pentito del sentimento che ha provato per la sua (ex?) compagna: “Il mio unico errore è stato amarti a tal punto da annullare me stesso”.