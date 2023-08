Mattia Zenzola ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuida Tv, nella quale è tornato a parlare del suo trionfo ad Amici 22: “Non me lo aspettavo minimamente. E’ stata per me una sorpresa. Ho sempre cercato di dare il meglio, e per farlo ho lavorato tanto. Sono contento di essere riuscito a trasmettere qualcosa alle persone e questo lo sto scoprendo solo ora. Spero di continuare così”.

Fuori dalla scuola, per il ballerino non è stato semplice riabituarsi alla vita di tutti i giorni: “Durante il primo periodo non sono stato benissimo. Ero tanto confuso e spaventato, perché anche se non sembra ho tante insicurezze. Cerco di nascondere o mi convinco di non averne, ma ne ho tante come tutti del resto. Era tutto nuovo per me, lo è ancora e ora mi sto pian piano abituando. Ora però sto tornando alle mie vecchie abitudini. Ad oggi sto conoscendo tante persone che mi fanno stare bene”.

Mattia non ha escluso nemmeno una sua eventuale partecipazione a Ballando con le Stelle: “Non mi dispiacerebbe. E’ un ambiente familiare quello in cui c’è la danza come modalità di espressione. E’ un programma che ho seguito e che mi piace. Perché no?”.

Infine, Zenzola ha parlato di Maria De Filippi: “Ha mille impegni, e dopo Amici si è dedicata anche ad altri programmi. Non abbiamo avuto tanto modo di sentirci, ma sono convinto che lei c’è sempre. Tutto quello che è successo all’interno della scuola, a partire dai rapporti personali che si sono creati, è dipeso da Maria. E’ una donna che mette tutti sullo stesso piano, che tratta tutti allo stesso modo. E’ questa la cosa più bella”.