Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sono tornati insieme dopo aver vissuto una crisi che sembrava averli allontanati definitivamente.

Intervistato dal settimanale Mio, l’ex volto di Temptation Island ha parlato proprio del rapporto con la fidanzata e delle sue ex Selvaggia Roma e Antonella Fiordelisi. Ma in primis, Lenticchio ha voluto commentare l’ultima edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. “L’ho seguito e ho trovato che sia stata una bella edizione. Questo è un programma che ti porta a scoprire una realtà difficile: non finisci mai di conoscere le persone”.

Francesco Chiofalo: "Selvaggia Roma era come un flagello"

Francesco ha parlato della sua personale esperienza a Temptation Island, dove ha partecipato con Selvaggia Roma: “E’ bello, perché hai l’occasione di vedere come si comporta con altri quanto tu non ci sei, e ri rendi conto che spesso e volentieri il suo comportamento è diverso da come te lo saresti aspettato. Mi ha fatto bene perché, duole dirlo, mi ha permesso di capire che Selvaggia era come un flagello, non era una cosa positiva per la mia vita. A livello personale credo sia stato l’errore più grande della mia vita: ho perso sette anni con lei. Temptation Island mi ha dato modo di liberarmi di una persona che non faceva bene alla mia vita. Non ho un buon ricordo di lei, mi ha fatto stare male, ha tirato fuori il peggio di me”.

La storia con Antonella Fiordelisi e la rottura con Edoardo Donnamaria

Passando invece ad una sua altra ex, Francesco ha anche parlato della sua storia con Antonella Fiordelisi: “Non mi nomina pubblicamente come se non ci fossi stato, forse per paura di darmi visibilità. Ma dimentica che sono stato io a farla arrivare ad un milione di follower: prima di mettersi con me non la conosceva nessuno. Lavorava sui social guadagnando pochissimo, poi la sua popolarità si è impennata e anche i suoi guadagni. Ma non mi ha mai detto grazie. Anche Drusilla ha preso moltissimi followers grazie a me, perché sono un forte influencer. Non è un vanto, credo che sia normale. Sarebbe come negare che Antonino Spinalbese abbia giovato del suo rapporto con Belen Rodriguez”.

E in merito alla rottura con Edoardo Donnamaria: “Penso che la loro sia stata solo una coppia mediatica. Al di fuori del Gf Vip non si sarebbero mai messi insieme. Gli scoop che la riguardano, soprattutto se arrivano da Fabrizio Corona, per me sono tutte fake news per accendere i riflettori su di lei. E’ tutto studiato, Corona è stato il suo primo manager. Edoardo secondo me è diverso, è un ragazzo lontano da determinate cose. Sono stato io il primo a dire che è malata di Instagram. Sta sempre con il telefono in mano e parla solo delle storie che ha messo Tizio e di quanti like ha preso da Caio. Credo che ad un certo punto Edoardo non ce la facesse più. Lo capisco perché ci sono passato: è una cosa eccessiva”.

A proposito di Drusilla Gucci, Francesco Chiofalo ha svelato se parteciperebbe mai con lei a Temptation Island: “E’ gelosa, ma non avrei paura delle sue reazioni, quanto piuttosto delle mie. Sarei curioso di vederla approcciarsi ai tentatori. Drusilla nella vita è molto fredda, quasi glaciale: non dà confidenza e mi sembra impossibile che sia davvero così. Perciò se scoprissi una Drusilla diversa in mia assenza mi farebbe molto male”.