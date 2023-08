Lunedì 31 luglio è terminata la decima edizione di Temptation Island. Su sette coppie che hanno deciso di intraprendere il viaggio nei sentimenti, soltanto due hanno proseguito la loro storia dopo i rispettivi falò di confronto.

Tra le ex coppie che hanno fatto maggiormente discutere c’è sicuramente quella formata da Perla Vatiero e Mirko Brunetti. I due, arrivati a Is Morus Relais con alle spalle cinque anni di relazione, hanno concluso la loro avventura in Sardegna nel corso di un falò ad altissima tensione, decidendo poi di uscire insieme ai rispettivi tentatori. Ma se quella tra Perla e Igor Zeetti è al momento solo una frequentazione, ha spiazzato vedere Mirko già follemente innamorato di Greta Rossetti.

Filippo Bisciglia si sbilancia su Mirko e Greta

I due stanno facendo decisamente sul serio. L’ex tentatrice ha presentato il nuovo fidanzato alla famiglia (e viceversa), e nel corso dell’ultima puntata la coppia si è tatuata la stessa frase (“I tuoi occhi la mia cura”). Sui social sono in tanti a non dare credibilità alla relazione tra Mirko e Greta, sostenendo che si tratta solo di un modo per ottenere visibilità. Di opinione differente, invece, Filippo Bisciglia, che sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato perché crede nel colpo di fulmine tra Mirko e Greta. “Ci credo perché mi è successo tante volte nella vita – le parole del conduttore di Temptation Island -. L’amore non va giudicato, specie nel loro caso. Lo si legge negli occhi che si sono trovati”.

I telespettatori si sono molto affezionati a Francesca Sorrentino, eletta “queen” di questa edizione, e Daniele De Bosis. Il pubblico ha apprezzato i rispettivi percorsi all’interno del programma, mentre i loro ex, Manuel Maura, Vittoria Egidi e Federico Viviani, quest’ultimo ex di Alessia Ligotti. In particolare, i due uomini sono stati travolti da una valanga di commenti negativi, spesso sfociati in veri e propri insulti. Bisciglia ha raccontato che spesso si trova a dover tranquillizzare i protagonisti travolti dall’improvvisa popolarità: “Dopo il programma a volte li tranquillizzo. Sono momenti passeggeri, è normale non piacere a tutti. Ci sono passato anche io”.