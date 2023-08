Lo scorso 31 luglio è andata in archivio la decima edizione di Temptation Island. Nel corso della puntata finale, abbiamo visto Mirko Brunetti e Perla Vatiero arrivare separati al consueto confronto con Filippo Bisciglia. Lui, infatti, ha intrapreso una relazione con l’ex tentatrice Greta Rossetti. Il 26enne rietino e la nuova fidanzata fanno decisamente sul serio, tant’è che ad un mese dalla fine del programma, si sono fatti un tatuaggio di coppia. Inoltre, Greta ha già presentato Mirko alla sua famiglia (e viceversa), e sui social hanno condiviso diversi scatti insieme.

Rispondendo alle curiosità dei follower, l’ex tentatrice ha rivelato a che età si è sottoposta alla chirurgia estetica: “Sono abituata alle critiche, non mi interessa. Ormai sono anni che uso i social… Io mi sono rifatta le labbra a 18 anni e il seno due anni fa, nient’altro. Poi c’è chi dice che mi sono rifatta il naso, chi gli zigomi… Non è vero, non ho niente, solo le labbra e il seno. Ma anche se fosse, e domani mi sveglio e vorrei rifarmi qualsiasi cosa, non vedo assolutamente il problema. Mi sono rifatta le labbra perché mi piacciono grandi, mi piacciono tantissimo. Tornassi indietro lo rifarei altre cento volte, perché mi piacciono così da sempre, da quando ero piccolina”.

Poi, alla domanda se abbia il timore che Mirko possa tornare da Perla, Greta ha risposto: “Assolutamente no, ma perché sono proprio così nella vita. E’ difficile che provo paure a livello sentimentale perché io mi godo il momento, sono una che vive molto alla giornata. Dò tutta me stessa per una persona, quindi se quella persona lo apprezza e lo capisce e fa altrettanto con me, ben venga. Altrimenti se una persona dovesse avere dei ripensamenti e decidere di prendere un’altra strada dove sta il problema? Io non ho paura assolutamente di niente, anche perché sono molto sicura di me e sono molto sicura di quello che dò e quello che ricevo, quindi non ho pensato minimamente che Mirko possa tornare con Perla. Siamo felicissimi insieme”.