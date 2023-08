Manuel Maura e Francesca Sorrentino si sono lasciati al termine del viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Se da un lato lei ne è stata eletta dal popolo social come la “queen” della decima edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, dall’altro lui è stato sommerso dalle critiche.

In occasione dell’incontro ad un mese dalla fine del programma, Manuel si era scusato per aver urtato la sensibilità delle donne. Lo scorso weekend, c’è stata una reunion tra fidanzate e tentatori e, in quell’occasione, Maura ha tirato una frecciatina alla sua ex pubblicando una storia velenosissima: “Brave ragazze all’apparenza, poi…”. Poco dopo, però, ha provato a smentire il riferimento a Francesca, sostenendo di aver scritto quel pensiero “così, tanto per” (in realtà non ci ha creduto nessuno).

Intanto, sul web corre voce dell’avvicinamento tra Manuel e la tentatrice Carola Moroni. Proprio quest’ultima, ha postato su Instagram un messaggio che i fan hanno immediatamente ipotizzato fosse diretto alla Sorrentino. “Ragazze mie, siate meno cattive e più coerenti. No finte queen. Davanti ai riflettori tutte super donne… Troppo facile prendersela con gli altri se la propria storia è arrivata al capolinea. Le offese verbali non pagano mai. Ma ci danno la percezione delle persone che abbiamo davanti. Quanta pochezza d’animo”.