Dopo Temptation Island, Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno deciso di mettere la parola fine alla loro quinquennale storia d’amore. Entrambi, durante la permanenza nei rispettivi villaggi, non hanno mai smesso di accusarsi a vicenda, ormai consapevoli che il loro rapporto era compromesso. Durante l’ultima puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, Perla ha confessato che sta frequentando il suo ex tentartore, Igor Zeetti, mentre Mirko ha intrapreso una relazione con la single Greta Rossetti.

Nei giorni scorsi, Mirko e Greta hanno pubblicato un video in cui si baciavano in macchina. Venerdì sera, Perla e Francesca Sorrentino (ex di Manuel Maura) hanno realizzato un video che a molti è sembrato proprio una parodia di Greta e Mirko. Uno sfottò che non è sfuggito alla Rossetti, che ha immediatamente replicato scoccando a sua volta una frecciatina. L’influencer originaria di Monza ha aggiornato i suoi follower dei suoi spostamenti con il fidanzato. La coppia, infatti, è stata prima a Roma, poi a Firenze ed infine a Milano. A corredo del video pubblicato, l’ex tentatrice ha scritto una frase che non è passata inosservata agli utenti: “Meglio essere finte che cattive”.

Nel frattempo, dopo la reunion di fidanzate e tentatori dello scorso venerdì, sembra che tra Perla e Igor la relazione stia decollando. L’ex di Mirko Brunetti ha infatti condiviso una storia su Instagram nella quale la si vede in spiaggia e tagga proprio l’ex tentatore.