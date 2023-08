Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati (di nuovo) insieme. A causare la quinta rottura nell’arco degli ultimi due mesi, sarebbe stata la decisione della finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip di lasciare l’Italia per partecipare ad un nuovo reality show in Cile, Paese nel quale è già molto popolare grazie alla sua vittoria in Volverìas con tu ex. Questo perché, vista la svolta anti-trash imposta da Pier Silvio Berlusconi, la modella venezuelana avrebbe di fatto la strada sbarrata per lavorare in televisione.

Dopo circa 48 ore, i due ex vipponi sono stati beccati insieme, e il ritorno di fiamma è stato documentato da un noto sito di informazione, che invitava i fan ad iscriversi al canale in abbonamento per poter visionare il video esclusivo. Oriana ha condiviso la paparazzata sul suo profilo Instagram, facendo infuriare e non poco gli utenti social, che ipotizzano si tratti esclusivamente di una strategia per generare hype. A sostenere questa tesi anche l’esperto di gossip Amedeo Venza: “Era una paparazzata organizzata tra agenzia e sito… Trovatemi una Giulia De Lellis, una Salemi, una Codegoni, una Valli, una Ferilli, una Rodriguez che riportano le paparazzate che le vengono fatte! Trovatemele!”.

Ma se da un lato la Marzoli ha recuperato per l’ennesima volta il rapporto con Dal Moro, sembra che con le sue amiche Micol Incorvaia e Giaele De Donà qualcosa si sia rotto. L’influencer veneta e il marito Bradford Beck hanno infatti raggiunto la sorella di Clizia e Edoardo Tavassi a Porto Empedocle, dove stanno trascorrendo insieme alcuni giorni di vacanza. Stando a quanto si vocifera sui social, dalla reunion sarebbe stata esclusa la Marzoli. Il motivo? Quanto accaduto dopo la famosa litigata in Sardegna, quando Daniele, durante una live su Twitch, aveva accusato Micol di aver “gettato ulteriore benzina sul fuoco", per poi scagliarsi contro il cosiddetto gruppo del “cortiletto”: “Del loro pensiero me ne sbatto altamente i cog***ni, tanto sono quattro deficienti che non hanno né arte né parte. Vedremo cosa concluderanno nella vita. Io qualcosa ho fatto, vedremo cosa faranno loro. Continuassero a dire quello che vogliono di me, tanto si commentano da soli. Non mi tocca il pensiero di quelle persone. Non solo non mi tocca, non me ne importa neanche nulla”.

A non passare inosservato anche un video condiviso da Giaele sul suo profilo TitTok, nel quale si vedono lei e la Incorvaia ballare in spiaggia. La clip è corredata dalla didascalia: “POV: quando vai a trovare la tua migliore amica”. Parole che, secondo molti, rappresentano una frecciatina neanche troppo velata nei confronti di Oriana.