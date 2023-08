Estate 2023 all’insegna del caro vacanze, ma c’è chi sembra aver trovato un rimedio all’impennata dei prezzi: gli influencer “scrocconi”. E’ ormai prassi per le star del web chiedere soggiorni, viaggi e cene gratis in cambio di foto sui propri canali social.

Di recente ha fatto molto discutere la presunta richiesta al loro fandom di due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, i quali avevano chiesto una cucina dal valore di 13mila euro. Prima di loro un’altra (sempre ex vippona) che pretendeva di alloggiare in un hotel in centro a Roma senza sborsare un centesimo. La prassi è pressoché la stessa: tramite gli agenti, scrivono mail chiedendo di usufruire gratis dei servizi in cambio di sponsorizzazioni sui propri account social.

E adesso che siamo in piena estate, non potevano mancare le “offerte” degli influencer. A denunciare il fatto è stato Amedeo Venza, che in una storia su Instagram ha riportato una segnalazione che gli è arrivata da una sua follower. La richiesta, spiega la seguace dell’esperto di gossip, è arrivata da un’ex gieffina che, mentre si trovava in vacanza in Puglia, avrebbe chiesto un’auto a noleggio gratis per una settimana. In cambio, l’ex vippona avrebbe pubblicizzato l’autonoleggio sui social. Ma la proprietaria ha risposto picche: “E vuoi farti la vacanza a scrocco con le mie auto?!”. Venza ha evitato di riportare il nome dell’ex concorrente del reality di Canale 5, e l’unico indizio che ha fornito è che si tratterebbe di una ragazza il cui nome inizia con la lettera G: “Comunque la gieffina non poteva che essere lei, G”, si legge su Instagram.

Ma chi è dunque l’influencer ed ex gieffina in questione? Il toto nomi è immediatamente partito sui social. Sono diverse le ex vippone il cui nome inizia per G: da Giulia De Lellis a Giulia Salemi, a Guenda Goria a Giaele De Donà. Ma l’unico a conoscere la verità è Amedeo Venza: deciderà di vuotare il sacco?