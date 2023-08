Il prossimo 17 settembre riaprirà i battenti la scuola di Amici. In vista della ventitreesima edizione del talent show di Maria De Filippi ci saranno diversi cambiamenti che riguarderanno il team dei docenti. Sembrano ormai certi, infatti, gli addii di Arisa e Raimondo Todaro, e al lor posto potrebbero arrivare una nota cantante e una ballerina particolarmente amata dai telespettatori del programma.

Il settimanale Nuovo Tv ha intitolato: “Rivoluzione ad Amici. Fuori Arisa e Todaro. Vi sveliamo i nuovi professori. Famosa cantante e ballerina amatissima nel cast”. Stando a quanto rivelato dal magazine diretto da Riccardo Signoretti, Emma Marrone dovrebbe prendere il posto di Arisa, mentre Elena D’Amario quello di Raimondo Todaro.

In effetti, l’addio di Arisa non stupisce, visto che se ne parla ormai da mesi. Il rumor è stato confermato da Giuseppe Candela su Dagospia: “E ancora una volta Arisa lascia Amici di Maria. L’artista infatti tornerà in Rai e sarà tra i giurati del talent The Voice Kids. A quanto pare manca soltanto la firma. La cantante che ha fatto discutere per le dichiarazioni su Giorgia Meloni prenderà il posto dei Ricchi e Poveri. E non è finita qui, sogna un posto in gara al Festival di Sanremo 2024. Avvisate Amadeus”.

Anche della possibile uscita di Raimondo Todaro se n’è parlato parecchio, tanto che c’è chi ha ipotizzato un suo ritorno a Ballando con le Stelle. Ma Milly Carlucci è stata piuttosto chiara: “Nessun astio o tensioni con lui. Non ho dei risentimenti. I rumor sul fatto che non sarà nella nuova edizione di Amici? Non so, ma sarà vero che c’è questa crisi? Se ci sono trattative tra noi di Ballando e Raimondo? Ho letto delle notizie e ho sorriso”.