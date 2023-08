Sembra essere calato definitivamente il sipario sulla tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. L’influencer campana e lo speaker radiofonico, protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, hanno finanche smesso di seguirsi sui social, a testimonianza del fatto che, almeno per il momento, non sembrano esserci margini per un possibile ritorno di fiamma.

Secondo Deianira Marzano, Edoardo non avrebbe perdonato ad Antonella il fatto di averlo accusato davanti a migliaia di persone durante la diretta Instagram dello scorso giugno: “A Filicudi fino all’ultimo voleva andarci Antonella, ma ha trovato un muro, un no! Vacanze che lei aveva programmato con lui anche con il catamarano, ma ha trovato sempre un muro, un no! La risposta è stata: ‘Non torno con te perché non perdono il video in diretta’. Datevi voi una risposta. E le domande non ponetele ad Antonella che anche dopo il segui tolto per disperazione sarebbe tornata con lui fino all’ultimo istante”.

A conferma di un possibile riavvicinamento tra Donnamaria e Tavassi è giunta una nuova segnalazione sempre a Deianira: “Ieri gli Incorvassi e Donnamaria sono spariti. Secondo te sono stati insieme?”, ha scritto la follower. “In tanti me lo state dicendo – ha replicato la Marzano -. In tutta onestà non saprei, né ci sono prove. Ma comunque, visto che da mesi si sentono, sicuramente se non ora, prima o poi si vedranno”. In questi giorni, Edoardo si trova in vacanza a Filicudi, mentre Tavassi e Micol a Porto Empedocle, dove ieri sono stati raggiunti da Giaele De Donà e dal marito Bradford Beck.

Anche la segnalazione arrivata ad Amedeo Venza sembra confermare l’incontro: “Tavassi e Donnamaria si sono visti vicini a Filicurdi in un bar-ristorante dove lavora il ragazzo di una mia amica!”.

Lo scorso giugno, nel corso di un’intervista rilasciata a Giada Di Miceli a Radio Radio, Tavassi aveva parlato proprio del suo rapporto con Edoardo: “La canzone di Edo ce l’ho nella playlist di Spotify. Mi piace, è molto fi*a, lui è bravo, molto talentuoso e forte, merita di fare la carriera da cantante. Partiamo dal presupposto che io a Edoardo gli voglio bene e non smetterò mai di volergliene, questa cosa sia chiara. Poi, lui è la persona che più mi fa ridere nella mia vita, è geniale. Se lo vedo come cantante? A voglia! Ti rimane in testa la canzone. Gli ho fatto i complimenti con l’emoticon del fuoco. Se ci sentiamo? Vabbè, adesso abbiamo da fare? Se lo rivedrò? Lui si è trasferito a Milano, io non riesco a vedere neanche gli amici che stanno a Roma Sud… Ti giuro, credimi, veramente non c’è stata occasione. Poi, vabbè ci sarà da chiarissi su tante cose. Per come sono fatto io, per chi mi conosce, io sono quello che si impone, ma alla fine si scioglie davanti a chiunque. Lui lo sa”.