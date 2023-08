Se la telenovela degli Oriele, con protagonisti Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, continua a tenere banco sul web, sembra essere calato definitivamente il sipario sulla tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

Nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, la relazione tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico, caratterizzata per l’intera durata da liti e discussioni, è giunta ai titoli di coda dopo poco più di sette mesi, due dei quali trascorsi fuori dalle mura della Casa di Cinecittà. Nel primo periodo post reality, tra i due ex vipponi tutto sembrava procedere a gonfie vele. Poi, durante una diretta su Instagram, Antonella ha accusato il fidanzato di trattarla “di m*rda” e di pensare “solo a fare il cantante”. D’altro canto, Edoardo ha imputato alla fidanzata un rapporto “tossico” con i social. A scrivere la parola fine alla storia i rispettivi unfollow su Instagram.

Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, la Fiordelisi avrebbe fatto di tutto per ricomporre la frattura con Donnamaria, ma di fronte si sarebbe trovata un muro. L’ex volto di Forum, infatti, non avrebbe perdonato alla sua ex fidanzata di averlo accusato davanti a migliaia di persone proprio in quella famosa diretta su Instagram.

Ad ogni modo, la situazione al momento sembra del tutto compromessa, e non sembrano esserci margini per un possibile ritorno di fiamma, con buona pace dei numerosissimi fan della coppia che, però, non hanno ancora perso del tutto le speranze che tra i due possa tornare il sereno.

Intanto, nelle ultime ore, sempre la Marzano ha portato alla luce un nuovo retroscena che riguarderebbe Luca Salatino: “Si vocifera che Salatino abbiam commentato in modo negativo un ex coinquilino della Casa per le modalità con cui ha lasciato la sua ormai ex fidanzata. La prima volta che mi trovo d’accordo con lui”. Deianira non fa il nome del “coinquilino” in questione, ma appare piuttosto evidente. Dovrebbe trattarsi di Edoardo Donnamaria con il quale, è bene ricordarlo, Luca ha un ottimo rapporto (idem dicasi per Antonella Fiordelisi). Ecco perché, se l'indiscrezione lanciata dalla "gossippara" trovasse conferma, sarebbe una circostanza del tutto inaspettata.