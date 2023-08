Manuel Maura è tornato a pungere sui social con una frecciatina che, secondo molti, sarebbe indirizzata a Francesca Sorrentino, sua ex fidanzata con la quale si è lasciato al termine di Temptation Island.

L’avventura nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha portato in dote a Francesca, oltre ad un’enorme popolarità, anche il titolo di “queen” indiscussa del programma. Dopo aver subito cinque tradimenti, ha finalmente deciso di prendere in mano la sua vita per distaccarsi da quella relazione che ha più volte definito “tossica”.

Ora che tutti i protagonisti di Temptation Island sono tornati alle proprie vite, hanno avuto modo di tracciare un bilancio del percorso fatto. Ma anche di rivedersi. Ieri sera, infatti, c’è stata la reunion di diversi ex protagonisti: da Francesca Sorrentino a Perla Vatiero, da Vittoria Egidi a Alessia Ligotti. Con loro anche alcuni degli ex tentatori, come Fouad Elshafi, Igor Zeetti e Lorenzo Di Curzio. Le foto della serata, pubblicate sui social, non sono evidentemente sfuggite a Manuel Maura, il quale ha postato un messaggio che sembra essere rivolte alle dirette interessate: “Brave ragazze all’apparenza, poi…”.