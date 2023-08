Benvenuti alla puntata 98561235876 della telenovela degli Oriele. Dopo la fine della settima edizione del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno catalizzato l’attenzione mediatica rendendosi protagonisti indiscussi dei social.

Come non ricordare le lunghe room su Twitter con la modella venezuelana in lacrime o le live su Twitch dell’imprenditore veneto che scatenava la sua proverbiale “ira veneta”. Soltanto poche ore fa, l’ex tronista aveva scritto (per la 75683903esima volta) la parola fine alla storia, e aveva realizzato un video dopo che la “rena” lo aveva lasciato fuori dal residence a Ibiza dove l’aveva raggiunta per un confronto.

Ebbene, in pieno stile Oriele sembrerebbe che tra i due sia in corso un nuovo ritorno di fiamma. Oriana e Daniele, infatti, sono stati avvistati insieme all’esterno del residence Las Boas ad Ibiza, poi hanno fatto un giro in barca che li ha condotti a Formentera, dove hanno gustato una paella. E infine, stando a quanto rivelato da Alessandro Rosica, hanno passato la notte insieme.

Le continue litigate, spiattellate sistematicamente sui social, stanno però portando molti appassionati di gossip ad interrogarsi sulla veridicità di questa relazione. Cos’accadrà adesso? Non ci resta che attendere la prossima puntata…