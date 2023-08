Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati per la quarta volta nel giro di due mesi. Questa volta, a causare la nuova rottura, sarebbe stata la decisione della modella di origini venezuelane di lasciare l’Italia per partecipare ad un nuovo reality show in Cile, Paese nel quale è già molto popolare grazie alla sua vittoria in Volverìas con tu ex. Questo perché, vista la svolta anti-trash imposta da Pier Silvio Berlusconi, la finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip avrebbe di fatto la strada sbarrata per lavorare in televisione.

“Comunque, ragazzi. Molto easy visto che come al solito è stato reso tutto pubblico immediatamente – le parole dell’imprenditore veneto su Twitter -. Io non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione, nonché di amore. La nostra storia già non va bene di per sé, e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose! Basta, non ho più nulla da dire su questa storia e non dirò più nulla, tanto tra non molto capirete. Sono innamorato ma non son un cogl**ne! Ho 33 anni e voglio costruire qualcosa di serio. Con Oriana questa cosa non è possibile per il mio ideale di amore”.

Daniele è poi volato ad Ibiza, dov’era in programma una breve vacanza proprio con Oriana. Ma atterrato all’aeroporto, l’ex tronista ha raccontato che la modella venezuelana si è rifiutata di aprirgli la porta di casa: “Ed eccomi qui, allora, sono appena arrivato a Ibiza ragazzi. Oriana l’ho appena sentina e mi ha detto che assolutamente non mi apre la porta. Quindi evitatela di continuare a scrivermi ‘vai da lei e prendi l’aereo’, tutte queste cose qui. Perché io sapevo che sarebbe andata a finire così. Ora io aspetto Valentina (Vignali, ndr) a mezzanotte e andremo a cercare un hotel che ci ospiti 3 giorni, quelli che noi staremo qui a Ibiza. E basta allora, l’interesse che c’era era un altro. Auguro alla reina tutto il successo del mondo nei suoi percorsi televisivi. E basta, spero adesso che questo discorso sia finito”.

Pochi minuti fa il colpo di scena (anzi, in realtà no visti i precedenti). Oriana e Daniele sono stati beccati all’esterno del residence Las Boas. Dunque, pace fatta? Di nuovo? Staremo a vedere. Nel frattempo, la “reina” ha aperto la porta…