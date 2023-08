Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati per la quarta volta nel giro di due mesi. Questa volta, a causare la nuova rottura, sarebbe stata la decisione della modella di origini venezuelane di lasciare l’Italia per partecipare ad un nuovo reality show in Cile, Paese nel quale è già molto popolare grazie alla sua vittoria in Volverìas con tu ex. Questo perché, vista la svolta anti-trash imposta da Pier Silvio Berlusconi, la finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip avrebbe di fatto la strada sbarrata per lavorare in televisione.

Daniele: "Oriana andrà via per mesi"

“Daniele vi va bene solo se prende gli aerei e accetta di essere la quarta scelta, se fa il salto nel vuoto, se accetta di aspettare una persona per mesi, se prende aerei, se tratta da regina la vostra principessa. Il gioco è finito. Non hai capito hater disadattato monocellulare maledetto. Sono io che non ci voglio più stare manco per il ca**o. Oriana non ci tiene a me. Sta per andare via per mesi, e adesso mi sono davvero rotto la minc**a!”. Questo lo sfogo dell’imprenditore veneto su Twitter.

Oriana esclusa dalla reunion con Micol e Giaele?

Nel frattempo, un dettaglio sui social non è passato inosservato. Micol Incorvaia ha infatti condiviso in una storia su Instagram lo screenshot di una conversazione Whatsapp con Giaele De Donà, nella quale quest’ultima le annunciava che l’avrebbe presto raggiunta a Porto Empedocle, dove la sorella di Clizia si trova in vacanza con il fidanzato Edoardo Tavassi. Secondo alcuni utenti su Twitter, dalla reunion sarebbe stata esclusa Oriana. Il motivo? Quello che è accaduto in Sardegna lo scorso mese, quando si verificò la famosa litigata tra la Marzoli e Dal Moro alla quale assistettero anche le due amiche della “reina” e Nicole Murgia.

"L'azzuffata" in Sardegna

“Di base Oriana è venuta dove eravamo e stava creando problemi con Chadia e altri amici senza motivo. Al che ci siamo allontanati tutti. Poco dopo ho visto Daniele e gli ho chiesto come stesse vista la situazione, è arrivata anche lì urlando cose e aggredendolo in stile Jerry Springer show e io sono scappata da quel circo. C’è stata un’azzuffata e poi sono state cacciate dal locale”. Questa la versione dei fatti fornita all’epoca da Soleil Sorge, anche lei presente.

In quell’occasione, Daniele accusò a più riprese Micol di aver “gettato ulteriore benzina sul fuoco”. Parole che, però, furono smentite dalla stessa Oriana in un capitolo di Mtmad: “Nessuno ha messo zizzania o mi ha detto cosa devo fare. Io non ho preso nessuna decisione. La decisione è stata presa dall’altra parte, dato che si raccontano le cose come si vuole. Non sono una persona che si fa influenzare e credo che lo avete visto. Mi conoscete da 4 anni. Sono stata 4 anni con una persona che tutti, da i miei amici, a mia madre, alla mia famiglia, volevano che lasciassi ma non l’ho fatto. Nessuno mi dice con chi devo stare. Ho 31 anni e decido per me stessa”.

Oriana è stata davvero esclusa dalla reunion con Micol e Giaele? Onestamente, riteniamo che non sia così. Anche perché le due continuano a mettere i like ai post su Instagram della venezuelana, e non ci sono assolutamente segnali che inducano a pensare che il rapporto tra le OMG sia stato compromesso.