Alfonso Signorini e la sua squadra sono a lavoro per comporre, tra vip e nip, il cast della nuova edizione “puritana” del Grande Fratello. E tra i vari personaggi contattati ci sarebbe anche Sara Croce, modella, influencer ed ex Bonas di Avanti un Altro.

Il suo nome è stato fatto da The Pipol che ha sottolineato come, dopo un provino, la Croce abbia preso una porta in faccia e che le sarebbe stata preferita Samira Lui.

“La showgirl Sara Croce aveva riposto tutte le sue speranze nella prossima edizione del Grande Fratello – si legge su The Pipol –. Ma il suo provino si è fermato davanti a un no secco. Così la Croce emigrerà negli States per nuove avventure. Al suo posto nel ruolo di bella che balla quasi certamente Samira Lui. Volto Rai, ex Tale & Quale. Ragazza dal passato difficile che ha preso a pugni la vita dopo esser cresciuta senza aver mai conosciuto suo padre”.

Sara Croce, la madre: "Le hanno offerto dei soldi"

La notizia è stata smentita dalla stessa Sara Croce con un secco “fake news”, e anche sua madre, ai microfoni di Tag 24, ha detto la sua: “Sara è rimasta molto male, amareggiata e aveva anche il magone perché purtroppo le frittate sono sempre rigirate al contrario. La notizia non è assolutamente vera, perché lei è stata contattata direttamente dalla produzione del Grande Fratello e ha fatto un provino online ed è subito piaciuta. L’avevano scelta, ho un messaggio scritto dal suo agente contattato da Signorini, preoccupato perché mia figlia aveva dei dubbi sul programma perché ha altri progetti.

Poi l’hanno richiamata e ha detto gentilmente di no. L’hanno richiamata settimana scorsa per la seconda volta, offrendole più soldi e condizioni migliori. E Sara ha comunque detto di no perché lei ha in testa un progetto a lungo termine che non si limiti ai tre/quattro mesi della durata del programma. Ha paura di non avere nessuno sbocco fuori da lì. Allora, siccome ha già un’alternativa, ha scelto lei. Nessuno l’ha rifiutata e scartata. E’ lei che ha deciso, non lo vuole fare: è una sua scelta ed è giusto che venga rispettata”.