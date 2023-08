La tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta al capolinea. Se l’evento a cui hanno presenziato insieme in provincia di Ravenna alcune settimane fa aveva lasciato intravedere la possibilità di un ritorno di fiamma, i rispettivi unfollow su Instagram nei giorni scorsi hanno di fatto messo la parola fine alla loro relazione.

Antonella avrebbe fatto di tutto per tornare con Edoardo, ma quest’ultimo non le avrebbe perdonato la famosa diretta Instagram dello scorso giugno durante la quale lo ha accusato davanti a migliaia di persone. A rivelarlo è stata Deianira Marzano: “A Filicudi fino all’ultimo voleva andarci Antonella, ma ha trovato un muro, un no! Vacanze che lei aveva programmato con lui anche con il catamarano, ma ha trovato sempre un muro, un no! La risposta è stata: ‘Non torno con te perché non perdono il video in diretta’. Datevi voi una risposta. E le domande non ponetele ad Antonella che anche dopo il segui tolto per disperazione sarebbe tornata con lui fino all’ultimo istante. Ci metto la mano sul fuoco".

La stessa Marzano ha poi svelato un nuovo retroscena: “Antonella, dopo i primi mesi che tutto sembrava idilliaco, è stata trattata come un''amante. Si vedevano, ma non potevano fare storie. Lui non le metteva né like né commenti, e lei doveva accettare questo (mentre con le amiche a cena e i like alle amiche sempre. A Napoli è scoppiata per queste sue decisioni, e lui l’ha perfino chiamata malata di social. A te non piacciono i social? Sembra proprio il contrario”.

A proposito di social, non sono passati inosservati alcuni like che Edoardo Donnamaria ha messo ad alcuni post di diverse influencer, tra cui Paola Di Benedetto, vincitrice della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il “mi piace” dello speaker radiofonico ha scatenato immediatamente la reazione degli utenti. Una, in particolare, lo ha segnalato a Deianira Marzano: “Edoardo Donnamaria continua a mettere like alle influencer, che tra l’altro non ricambiano – scrive la follower dell’esperta di gossip -. Però ad Antonella i like e i commenti no. Per privacy”.