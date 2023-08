E’ andata in onda ieri sera una nuova puntata della telenovela degli Oriele. Ma prima, come di consueto, facciamo un recap di quello che è accaduto negli episodi precedenti.

Circa due settimane fa, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati per la terza volta nel giro degli ultimi due mesi. L’imprenditore veneto era stato categorico: “Tra me e lei è finita senza margini di ritorno”. Pochi giorni dopo, i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip sono riapparsi insieme su Instagram come se nulla fosse accaduto. “Sì, dopo questi giorni separati… e adesso che siamo tornati insieme ammettiamo che siamo i più cogli*ni. Ma dovete volerci bene così”, aveva scritto la modella di origini venezuelane. Tutto è filato liscio fino a martedì sera, quando i fan della coppia si sono accorti che Oriana, come da “procedura standard”, aveva smesso di seguire Daniele su Instagram, e lui si era sfogato con una serie di tweet: “Comunque, ragazzi. Molto easy visto che come al solito è stato reso tutto pubblico immediatamente. Io non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione, nonché di amore. La nostra storia già non va bene di per sé, e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose! Basta, non ho più nulla da dire su questa storia e non dirò più nulla, tanto tra non molto capirete. Sono innamorato ma non son un cogl**ne! Ho 33 anni e voglio costruire qualcosa di serio. Con Oriana questa cosa non è possibile per il mio ideale di amore”.

Daniele: "Oriana non mi apre la porta"

Ma adesso veniamo all’ultima puntata della telenovela. Ieri mattina la Marzoli è volata a Ibiza (vacanza già in programma) e Dal Moro, nella serata di ieri, è riapparso su Twitter rivelando di essere appena atterrato sull’isola delle Baleari. L’ex tronista ha detto di aver sentito la “reina” che, però, non voleva assolutamente aprirgli la porta, così lui dovrà trovarsi un hotel in cui soggiornare per l’interno weekend.

“Ed eccomi qui, allora, sono appena arrivato a Ibiza ragazzi. Oriana l’ho appena sentina e mi ha detto che assolutamente non mi apre la porta. Quindi evitatela di continuare a scrivermi ‘vai da lei e prendi l’aereo’, tutte queste cose qui. Perché io sapevo che sarebbe andata a finire così. Ora io aspetto Valentina (Vignali, ndr) a mezzanotte e andremo a cercare un hotel che ci ospiti 3 giorni, quelli che noi staremo qui a Ibiza. E basta allora, l’interesse che c’era era un altro. Auguro alla reina tutto il successo del mondo nei suoi percorsi televisivi. E basta, spero adesso che questo discorso sia finito”.

Oriana deciderà di aprire la porta a Daniele? Lo scopriremo nella prossima puntata.