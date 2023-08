Giunto al capolinea il matrimonio con Michelle Hinziker dopo oltre dieci anni d’amore, Tomaso Trussardi è diventato uno degli uomini più ambiti d’Italia.

Nei mesi scorsi si era anche parlato di un presunto ritorno di fiamma con l’ex moglie, indiscrezione poi smentita dalla conduttrice svizzera, che aveva spiegato che continuano ad avere un ottimo rapporto per il bene delle due figlie Sole e Celeste.

Nelle scorse ore ha iniziato a circolare sul web un rumor che, se venisse confermato, avrebbe del clamoroso. Come riporta TgCom, Trussardi sarebbe stato avvistato in atteggiamenti particolarmente confidenziali con un’amatissima e allo stesso tempo discussa ex concorrente del Grande Fratello Vip, ovvero Dayane Mello.

Nei giorni scorsi, l’imprenditore e la modella brasiliana sono stati ospiti di un evento a Paestum e sono stati fotografati insieme sul red carpet. A quanto pare, inoltre, pare che nel backstage abbiano visto Tomaso prendere in braccio Dayane.