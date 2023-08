E’ in corso una nuova crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Negli ultimi mesi, i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip hanno vissuto, come all’interno della Casa più spiata d’Italia, una relazione decisamente burrascosa. E, come già accaduto in passato, hanno spiattellato in pubblico le dinamiche di coppia, condividendo i motivi della rottura sui social. Anche questa volta, ad annunciare la nuova fine della loro storia d’amore, è stato l’imprenditore veneto

Daniele Dal Moro: "Non voglio più stare con Oriana..."

“Comunque, ragazzi. Molto easy visto che come al solito è stato reso tutto pubblico immediatamente. Io non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione, nonché di amore. La nostra storia già non va bene di per sé, e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose! Basta, non ho più nulla da dire su questa storia e non dirò più nulla, tanto tra non molto capirete. Sono innamorato ma non son un cogl**ne! Ho 33 anni e voglio costruire qualcosa di serio. Con Oriana questa cosa non è possibile per il mio ideale di amore”. Come da copione, Oriana ha smesso di seguire Daniele su Instagram e nascosto (o eliminato) le foto con lui, che a sua volta ha smesso di seguirla sui social.

Valentina Vignali: "Mai organizzare una viaggio con quei due"

I due ex vipponi oggi si sarebbero dovuti incontrare ad Ibiza: lei avrebbe raggiunto l’isola delle Baleari da Madrid, mentre lui dall’Italia. Con gli Oriele doveva esserci anche Valentina Vignali, giocatrice di basket, influencer e amica intima di Dal Moro la quale, con una storia su Instagram, ha di fatto confermato la nuova rottura tra la modella venezuelana e l’imprenditore veneto. “Mai organizzare un viaggio con quei due”, ha scritto Valentina a corredo di una foto in cui la sua faccia compare su un santino.