Soleil Sorge sta vivendo un periodo decisamente positivo. L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, durante la quale è stata una delle protagoniste assolute, è pronta a sbarcare in Rai nel programma estivo Felicità, condotto da Pascal Vicedomini.

Soleil Sorge sbarca in Rai

Nel cast fisso ci sarà proprio l’influencer italo-statunitense che, come annunciato su Instagram, curerà due strisce: una sul cinema insieme ad Enrico Vanzina e una sul benessere con il professor Lorenzetti. “Sono felicissima perché nel corso delle puntate si tratterà delle tematiche estremamente vicine alla nostra società, molto interessanti, con personaggi davvero degni di nota. Dal 5 agosto al 16 settembre su Rai2 alle 12!”, ha annunciato entusiasta l’ex vippona.

L’arrivo in Rai di Soleil Sorge, seppur in un programma estivo, rappresenta una vera sorpresa. Negli ultimi anni, infatti, è stato uno dei volti di punta di Mediaset, prima con la partecipazione al Gf Vip, dove è stata protagonista del triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran, poi come guest star a L’Isola dei Famosi e opinionista de La Pupa e il Secchione Show, e infine come conduttrice del Gf Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli. L’approdo in Rai di Soleil conferma di fatto le voci circa al suo addio al format in onda su Mediaset Infinity legato al reality show di Canale 5.

Soleil Sorge: "L'ultima storia è stata una forte delusione"

Soleil Sorge ha rilasciato un’intervista a Novella 2000, nella quale ha anche palesato la sua delusione per com’è finita la storia d’amore con Carlo Domingo: “L’amore? Eh, non è un buon momento… Come mai? L’ultima storia è stata una forte delusione. Per il momento sono concentrata solo sul lavoro e sulle cose che mi fanno stare bene, e che dipendono esclusivamente da me. Riverso tutto il mio amore verso me stessa e i miei amici sinceri. Sacrificare l’amore della mia vita per la carriera? Le risponderei che dovrei, ma probabilmente no. Il prossimo anno compio trent’anni, ho capito che purtroppo quando si tratta di cuore sono un po’ debole perché molto sentimentale. Ma poi, perché dovrei scegliere? Li desidero entrambi: l’amore e la carriera”.

Infine, Soleil ha svelato qual è il suo uomo ideale: “Una persona solare che mi faccia divertire, un uomo che affronta la vita con sana leggerezza perché io, spesso, per quanto sembri una ragazza superficiale, sono invece troppo riflessiva; ed ancora vorrei un uomo a cui piace viaggiare e soprattutto che abbia una grande spiritualità interiore”.