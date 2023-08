“Ci risiamo!”. Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono nuovamente in crisi. Sai che novità, direte voi. Ed in effetti avete ragione. Era solo il 16 luglio quando i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, dopo la famosa litigata avvenuta in Sardegna, comparivano insieme su Instagram annunciando di aver fatto pace. “Sì, dopo questi giorni separati… e adesso che siamo tornati insieme ammettiamo che siamo i più cogli*ni. Ma dovete volerci bene così”, aveva scritto la modella di origini venezuelane.

Ebbene, a distanza di soli diciassette giorni dal terzo ritorno di fiamma nel giro di un mese e mezzo, tra la “reina” e l’imprenditore veneto sono volati nuovamente stracci. Il modus operandi è sempre lo stesso: l’unfollow su Instagram e Daniele che disattiva il suo account Twitter.

Eppure, era solo il 21 luglio quando Oriana e Daniele apparivano felici e complici su Mtmad, l’una tra le braccia dell’altro. “Abbiamo imparato dai nostri errori. Saremo meno impulsivi la prossima volta e non useremo subito i social”, avevano detto. A quanto pare, non è andata esattamente così. Ed infatti, Dal Moro, prima di disattivare il suo account Twitter, si è lasciato andare all’ennesimo sfogo.

Daniele Dal Moro: "Non voglio più stare con Oriana"

Questa volta, a far scattare l’ennesimo drama, stando a quanto rivelato dall’ex tronista, sarebbero le decisioni che la Marzoli ha preso in merito al suo futuro lavorativo: “Comunque, ragazzi. Molto easy visto che come al solito è stato reso tutto pubblico immediatamente. Io non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione, nonché di amore. La nostra storia già non va bene di per sé, e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose! Basta, non ho più nulla da dire su questa storia e non dirò più nulla, tanto tra non molto capirete”.

Poi, Daniele ha aggiunto: “Sono innamorato ma non son un cogl**ne! Ho 33 anni e voglio costruire qualcosa di serio. Con Oriana questa cosa non è possibile per il mio ideale di amore”.