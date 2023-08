Nonostante la tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sia giunta definitivamente al capolinea, non sembrano volersi arrestare le polemiche post rottura.

Su Twitter, in particolare, i fan dell’ormai ex coppia continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, a sancire la conclusione della relazione tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico e cantante, i rispettivi unfollow su Instagram. Anche durante i momenti più complicati, i Donnalisi non avevano mai smesso di seguirsi sui social, mentre adesso la situazione sembra irrimediabilmente compromessa.

Deianira Marzano, molto vicina ad Antonella, ha svelato che l’ex vippona avrebbe fatto di tutto per ricomporre la frattura con Edoardo, ma che quest’ultimo non le avrebbe perdonato la famosa diretta su Instagram dello scorso giugno durante la quale l’ex fidanzato lo accusava davanti a migliaia di persone. “A Filicudi fino all’ultimo voleva andarci Antonella, ma ha trovato un muro, un no! Vacanze che lei aveva programmato con lui anche con il catamarano, ma ha trovato sempre un muro, un no! La risposta è stata: ‘Non torno con te perché non perdono il video in diretta’”, aveva raccontato l’esperta di gossip.

Sempre Deianira, poche ore fa, ha svelato un nuovo retroscena. Secondo la “gossippara”, a far “scoppiare” la Fiordelisi sarebbe stato il fatto che Donnamaria la “trattava come un’amante”: “Antonella, dopo i primi mesi che tutto sembrava idilliaco, è stata trattata come un''amante. Si vedevano, ma non potevano fare storie. Lui non le metteva né like né commenti, e lei doveva accettare questo (mentre con le amiche a cena e i like alle amiche sempre. A Napoli è scoppiata per queste sue decisioni, e lui l’ha perfino chiamata malata di social. A te non piacciono i social? Sembra proprio il contrario”.

Edoardo Donnamaria litiga con un utente su Twitter

Proprio in merito al rapporto con i social, Edoardo ha avuto un battibecco su Twitter con un utente, secondo il quale, a differenza di quanto dichiarato dall’ex vippone, non utilizzerebbe i social solo per “promuovere la sua musica”. “Scusa, non dovevi usare i social solo per la tua musica? Non volevi tirarti fuori dal gossip? No, perché stai facendo tutto il contrario e ci stai sguazzando dentro. E come ti piace”. Non si è fatta attendere la replica piccata di Donnamaria: “Se non capisci un ca**p che ti devo scusare. Raccontare la leggerezza, è così difficile da capire? Un bacio ai suoi due neuroni”.