E’ passato poco più di un mese da quanto Antonella Fiordelisi è scoppiata a piangere durante una diretta su Instagram, durante la quale accusava Edoardo Donnamaria di trattarla “di m*rda” e di “pensare solo a fare il cantante”. Dal canto suo, lo speaker radiofonico imputava alla sua ormai ex fidanzato un utilizzo tossico dei social. Da quel giorno c’è stato qualche piccolo segnale di riavvicinamento, come ad esempio l’apparente complicità mostrata durante un evento a cui hanno presenziato insieme in provincia di Ravenna, ma i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip non sono più tornati insieme.

Nel corso di queste settimane, l’influencer campana e l’ex volto di Forum si sono lanciati diverse frecciatine sui social, come quando Antonella, rispondendo ad una fan, aveva detto: “Ho fatto di tutto. Avevo anche organizzato una vacanza e questa cosa non è piaciuta. Cosa devo fare di più? Come ve lo devo far capire? Per favore… Non mi venite a dire che devo andare da lui o fare vacanze insieme, perché io ho fatto di tutto per questo ragazzo”.

La scorsa domenica, Deianira Marzano, molto vicina alla Fiordelisi, incalzata dalle tantissime follower che le chiedevano novità sui Donnalisi, ha rivelato nuovi retroscena sulla rottura. Secondo l’esperta di gossip, Donnamaria non avrebbe perdonato alla sua ex fidanzata il fatto di averlo accusato in diretta davanti a migliaia di persone.

“A Filicudi fino all’ultimo voleva andarci Antonella, ma ha trovato un muro, un no! Vacanze che lei aveva programmato con lui anche con il catamarano, ma ha trovato sempre un muro, un no! La risposta è stata: ‘Non torno con te perché non perdono il video in diretta’. Datevi voi una risposta. E le domande non ponetele ad Antonella che anche dopo il segui tolto per disperazione sarebbe tornata con lui fino all’ultimo istante. Ci metto la mano sul fuoco".

"Antonella è stata trattata come un amante"

Ed è la stessa Marzano a svelare un nuovo retroscena: “Antonella, dopo i primi mesi che tutto sembrava idilliaco, è stata trattata come un''amante. Si vedevano, ma non potevano fare storie. Lui non le metteva né like né commenti, e lei doveva accettare questo (mentre con le amiche a cena e i like alle amiche sempre. A Napoli è scoppiata per queste sue decisioni, e lui l’ha perfino chiamata malata di social. A te non piacciono i social? Sembra proprio il contrario”.