Negli ultimi mesi, Soraia Allam Ceruti è finita al centro del gossip per via della rottura con Luca Salatino. L’ex tronista di Uomini e Donne, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, aveva deciso di interrompere con largo anticipo la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia proprio perché accusava troppo la mancanza della fidanzata. Poi, dopo alcuni mesi, le cose si sono complicate, e i due ex volti del dating show di Canale 5, hanno deciso di separarsi.

Soraia Ceruti sui Donnalisi

Soraia ha rilasciato una lunga intervista a Lollo Magazine. L’ex corteggiatrice, oltre a parlare della rottura con Luca, ha detto la sua in merito alla fine della storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: “Mi dispiace davvero tanto per i Donnalisi, perché li vedevo davvero una coppia bellissima. E’ vero, litigavano tanto, ma una volta usciti li vedevo forti. Ridevano, scherzavano, l’uno carino con l’altro, non me l’aspettavo per niente e mi dispiace. Credo sempre nei ritorni, che magari non è successo nulla di grave e che possano ritornare insieme perché penso che Antonella sia stata davvero male. Vederla e percepirla così nelle storie mi ha spezzato il cuore. Se non dovessero ritornare insieme, spero che ritrovi la sua serenità e la sua felicità”.

Soraia Ceruti sugli Oriele

Soraia Ceruti ha poi parlato anche della coppia formata da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: “Sono bellissimi. Ho avuto l’occasione di intravederli dal vivo ad un evento, e penso che quando due persone hanno un carattere particolare, dopo che si sono conosciuti in un’esperienza del genere e che hanno vite diverse, ci voglia del tempo per conoscersi e cercare di andare d’accordo, perché secondo me nei rapporti c’è bisogno anche di tanto impegno e bisogna smussare un po’ i lati del carattere dell’uno e dell’altro. Quindi, se ciò si riesce a fare insieme, se c’è amore poi si vede. E tra loro c’è, riusciranno a superare qualsiasi cosa”.