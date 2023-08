Soraia Allam Ceruti, reduce dalla rottura con Luca Salatino, ha rilasciato una lunga intervista a Lollo Magazine. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata a parlare della fine della storia d’amore con l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

“La nostra storia è ormai finita mesi fa, e grazie a Dio mi sono ripresa molto bene. Sono stati dei mesi duri in cui ho sofferto davvero tanto, fortunatamente poi ho avuto delle persone che sono state super nei miei confronti, ma diciamo che tutta l’ondata mediatica è pesata e l’ho sentita”. Poi svela si ha risentito Luca: “Sì, ci siamo risentiti, mi ha chiamato un paio di volte per sapere come stessi e basta”.

Soraia parla della sua esperienza nel dating show di Canale 5: “Non ho ricordi negativi. E’ stata un’esperienza che in un momento della mia vita mi ha salvata, perché non era proprio un bel periodo in generale tra famiglia e quant’altro. Quindi, quell’esperienza, la vedo totalmente positiva. L’unica cosa negativa era svegliarsi alle 3 o alle 4 del mattino per prendere il treno, per il resto lo ricordo come uno dei periodi più bello”.

L’ex corteggiatrice ha poi svelato qual è la sua situazione sentimentale, e se c’è la possibilità di vederla nuovamente a Uomini e Donne: “Non c’è nessuno nel mio cuore, sono free. Come dico sempre, non mi aspetto di partecipare, tantissime persone mi hanno fatto questa domanda, io dico sempre che nel momento in cui dovesse capitare che qualcuno mi cerca, capirei in quel momento e prenderei lì per lì la decisione. Non riesco ora a fare un pronostico di quello che potrà succedere, se me lo dovessero chiedere oggi sì, sarei pronta a rimettermi in gioco”.