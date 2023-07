La tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sembra aver avuto il suo definitivo epilogo. Nei giorni scorsi, l’influencer campana ha smesso di seguire su Instagram lo speaker radiofonico e, a distanza di poco più di 24 ore, anche quest’ultimo ha fatto lo stesso.

Nella giornata di ieri, Deianira Marzano ha svelato nuovi retroscena sulla rottura tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Secondo l’esperta di gossip, lo speaker radiofonico non avrebbe perdonato alla sua ex fidanzata il fatto di averlo accusato durante la famosa diretta Instagram dello scorso giugno.

“A Filicudi fino all’ultimo voleva andarci Antonella, ma ha trovato un muro, un no! Vacanze che lei aveva programmato con lui anche con il catamarano, ma ha trovato sempre un muro, un no! La risposta è stata: ‘Non torno con te perché non perdono il video in diretta’. Datevi voi una risposta. E le domande non ponetele ad Antonella che anche dopo il segui tolto per disperazione sarebbe tornata con lui fino all’ultimo istante. Ci metto la mano sul fuoco e non ci ho mai detto bugie, anche se ad alcuni non posso stare simpatica è la verità. Non mettete in mezzo che ho parlato con Antonella perché non è vero. Ho solo detto la realtà dei fatti. Grazie”.

Poche ore fa, sempre la Marzano ha scaldato ulteriormente la situazione rivelando che Donnamaria e Tavassi, grandi amici nella Casa di Cinecittà, ma i cui rapporti si sono raffreddati per via dell’astio tra la Fiordelisi, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi e Micol Incorvaia, si sentirebbero tutti i giorni. “Non capisco perché nascondere che con l’amico del van si sente tutti i giorni, e si sarà fatto anche consigliare come faceva nel cortiletto – scrive Deianira -. Tant’è che i cambiamenti partono, “caso strano”, dalla festicciuola del loro ex coinquilino. Qui troppe cose si nascondono e si rigirano a proprio piacimento, ma non sarebbe più onesto dire ‘non sono innamorato’ che trovare la pezza a colori?”.

A supporto dell’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano è arrivata anche una rivelazione di Alessandro Rosica, secondo cui Tavassi starebbe frequentando già da un po’ di tempo casa di Edoardo Donnamaria: “Lo sto dicendo da mesi. Antonella lo sa bene. Glielo avevo detto, oltre a dirle delle storie. Che Edoardo ha dimostrato chiaramente di tenere più a Tavassi che ad Antonella è poco ma sicuro. Ho provato in tutti i modi a farla svegliare perché le volevo bene. Spero abbia capito tutto ciò che ho fatto”.