Sembra essere tornata sui giusti binari la burrascosa storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, nata nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi lasciati e ripresi per ben tre volte nel giro di circa un mese e mezzo, la modella di origini venezuelane e l’imprenditore veneto stanno finalmente vivendo un momento di serenità dopo mesi caratterizzati da accuse reciproche, litigate, discussioni e lacrime.

“Sì, dopo questi giorni separati… e adesso che siamo tornati insieme ammettiamo che siamo i più cogli*ni. Ma dovete volerci bene così”, aveva scritto la finalista della settima edizione del Grane Fratello Vip per annunciare la pace con l’ex tronista. E in effetti, nonostante i drammi, i numerosissimi fan della coppia non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma, anche quando sembrava sostanzialmente impossibile, e di supportare i due ex vipponi.

Cos'è accaduto dopo la lite in Sardegna

In una recente live su Twitch, Daniele Dal Moro aveva svelato cos’era successo con Oriana Marzoli dopo la lite in Sardegna: “Siamo rimasti al telefono tipo ore e basta. Dopo ci siamo messi d’accordo per vederci e io le ho detto ‘dai, vieni qua’ e ci siamo visto. Ci sono delle cose che non si riescono a spiegare. Diciamo che abbiamo preferito evitare, lasciar perdere e fare in questo modo non tornando su discorsi vecchi. Io so di chi voglio circondarmi, rispondo e ripeto per quanto riguarda le mie azioni e cose. Non ho bisogno di niente e nessuno. Non c’è nessun problema per quello che mi riguarda e non ho nemmeno voglia di ritornare a parlare di cose passate. Basta, quindi l’ho chiamata e le ho detto di venire qua. Le ho pagato il biglietto del treno e gliel’ho mandato, chiedendole di vederci. Abbiamo deciso di non parlare più di queste cose, del passato, perché lei la pensa in un modo e io in un altro. E quindi così, niente più di questo”.

Intanto, la “reina” è tornata in Spagna per riabbracciare mamma Cristina e il suo amatissimo bulldog francese Cocco. L’ex tronista, invece, è rimasto a Verona, ma presto partirà per Ibiza dove si ricongiungerà proprio con la fidanzata. Nel frattempo, proprio a testimoniare l’impegno che Daniele sta mettendo in questa relazione, ha deciso di prendere lezioni di spagnolo, così da poter interagire con Oriana anche nella lingua madre di quest’ultima. Un gesto che, siamo certi, la Marzoli avrà sicuramente apprezzato.