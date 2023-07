Oggi, 31 luglio, Pierpaolo Pretelli spegne 33 candeline. Per l’occasione, l’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip e la fidanzata Giulia Salemi si sono regalati un weekend a Capri, e con loro anche alcuni amici tra i quali il finalista della settima edizione del Gf Vip, Alberto De Pisis.

I Prelemi si stanno godendo le bellezze dell’isola Azzurra tra gite in barca, tuffi nelle splendide acque antistanti i Faraglioni, cene nella villa extralusso che hanno preso in affitto e serate danzanti all’interno dell’iconica Taverna Anema e Core, gestita da Gianluigi Lembo, che ha preso le redini del locale dopo la scomparsa di papà Guido.

Per Pierpaolo e Giulia non è stato un anno semplice. La coppia, amatissima sui social, ha affrontato e superato ben due crisi. La prima risalente allo scorso febbraio, quando l’influencer italo-iraniana annunciò, in una puntata in diretta del Gf Vip, che lei e il fidanzato stavano attraversando un momento complicato. La seconda, invece, si è verificata lo scorso giugno. In entrambi i casi la Salemi e Pretelli sono riusciti ad uscirne, e la loro relazione si è ulteriormente rafforzata.

I numerosissimi fan sperano che i due presto possano convolare a nozze, ma al momento la fatidica proposta non è ancora arrivata. Dal punto di vista professionale, Giulia e Pierpaolo hanno definitivamente chiuso la loro esperienza alla corte di Alfonso Signorini (lei come esperta dei social e lui come conduttore del Gf Vip Party). Adesso, in cantiere, c’è la realizzazione di Casa Prelemi, un nuovo format al quale i due ex vipponi stanno lavorando da diverso tempo.

Nel frattempo, per augurare buon compleanno al fidanzato, Giulia ha condiviso su Instagram un bellissimo video nel quale la si vede scambiare coccole e baci a bordo dello splendido yacht sul quale stanno trascorrendo questi giorni capresi. “Vorrei esaudire tutti i tuoi sogni. Buon compleanno amore mio. Tu sai”, le parole della Salemi.