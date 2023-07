Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori. Lo scorso 20 luglio, infatti, è nata la piccola Ginevra, a coronamento di una bellissima storia d’amore nata durante l’edizione 2018-2019 di Uomini e Donne.

Nel corso della gravidanza, l’ex corteggiatrice ha aggiornato i suoi fan attraverso il profilo Instagram. Dalla gioia alla dolce attesa, alla scoperta del sesso nel salotto di Verissimo, senza mai tralasciare paure e preoccupazioni riguardanti il parto.

Dopo qualche giorno di pausa dai social per dedicarsi alla sua bimba, Natalia è tornata su Instagram svelando com’è andata la prima notte a casa con Ginevra: “E’ stata stupenda. Io come immaginavo sono andata in ansia per qualsiasi cosa. Ma meno male che c’era nonna Michela.

Sono un po’ assente, ma il momento che sto passando è una delle cose più belle della mia vita. Ma anche la più difficile. Mi stanno travolgendo 473763 emozioni e pensieri (negativi e positivi). Scusate, ma mi sto godendo questo mio/nostro momento. Non pensavo fosse tutto così difficile, ma anche così strano e bello”.