Si starebbe delineando il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Tra i vip che avrebbero accettato di scendere in pista ci sarebbe anche Paola Perego. La conduttrice – se l’indiscrezione lanciata da TvBlog dovesse trovare conferma – ritroverebbe nel dancing show condotto da Milly Carlucci anche la sua collega di Citofonare Rai2, Simona Ventura.

Un altro nome in lizza è quello di Teo Mammucari che, dopo l’addio a Mediaset (ha lasciato Le Iene e Tu Si Que Vales) potrebbe sbarcare in Rai partecipando proprio allo show di punta del sabato sera. Nei giorni scorsi il suo nome era stato associato alla giuria, ma la verità potrebbe essere un’altra, e lui stesso pare aver confermato durante uno suo spettacolo a teatro.

Infine, ieri si è aperto il capitolo Sonia Bruganelli, che la Rai vorrebbe in giuria al posto di Selvaggia Lucarelli. Milly Carlucci, però, non vuole stravolgimenti, ma ha lasciato la porta aperta all’ex opinionista del Grande Fratello Vip come concorrente. A Paola Perego, Teo Mammucari, Simona Ventura (e forse Sonia Bruganelli), si aggiungerebbero anche Bruno Barbieri e Damiano Carrara. Occhio anche a Stefania Orlando e Jasmine Carrisi che si sono candidate.