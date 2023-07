E’ diventata virale sui social una foto che ritrae insieme Barbara D’Urso e Francesca Fagnani. Entrambe ospiti di Marateale 2023, il festival del cinema che si tiene a Maratea, si sono fatte immortalare distese sullo stesso lettino, sorridenti e complici. Possibile che si tratti di un indizio in vista della prossima stagione di Belve? L’ex conduttrice di Pomeriggio 5, infatti, dopo il dolore e l’amarezza per essere stata estromessa da Mediaset, starebbe pensando di vuotare il sacco e di raccontare tutta la sua verità alla collega.

Già alcune settimane fa, dopo la notizia dell’addio di Barbara D’Urso a Mediaset, Francesca Fagnani, interpellata su Twitter, aveva accettato con entusiasmo l’idea di ospitarla nel suo programma: “E’ la benvenuta da sempre, non da ieri”. Ora l’immagine che le ritrae insieme non fa che dare corpo alle supposizioni fatte in passato.

E il web è già in fermento: “Già immagino l'apertura della nuova puntata di Belve: 'Barbara d'Urso buonasera e benvenuta. Lei che belva si sente?”; “L'incontro tra queste due regine della televisione”; "Qui si fa il 70% di share”. Questi alcuni dei commenti apparsi sui social.