Prosegue la marcia di avvicinamento al Grande Fratello, che sbarcherà su Canale 5 a partire da lunedì 11 settembre. Ieri pomeriggio, Mediaset ha ufficialmente annunciato Cesara Buonamici come nuova e unica opinionista.

Cesara Buonamici nuova e unica opinionista: il comunicato di Mediaset

“Sarà Cesara Buonamici la nuova opinionista di Grande Fratello in partenza a settembre. In conduzione confermato Alfonso Signorini. La conduttrice del TG5, giornalista di esperienza unica e di grande simpatia, ha accettato di raddoppiare i propri impegni: sarà in studio per tutte le puntate del reality e contemporaneamente continuerà la regolare turnazione in conduzione al telegiornale delle 20.

La nuova opinionista non sarà l’unica novità del reality: Canale 5 ed EndemolShine, la casa di produzione titolare del format, stanno lavorando per creare una stagione fortemente innovativa. Per la prima volta, infatti, non ci sarà distinzione tra edizione Vip e edizione tradizionale. Il team di autori cercherà di portare all’interno della Casa spontaneità e freschezza mettendo al centro il racconto delle storie personali dei concorrenti, evitando la ricerca della visibilità a qualunque costo. Grande Fratello è quasi pronto. Canale 5 ed EndemolShine stanno per dare via ad una stagione del reality che ha già acceso grande curiosità”.

A distanza di poco tempo è giunto anche il placet del direttore del TG5 Clemente Mimun in due tweet: “Cesara al GF con Alfonso un grande spariglio televisivo”; “Grande Fratello: se Mediaset per fare intrattenimento si affida a due giornalisti…”.

Nuovo logo e nuovo studio

Non è passato inosservato il nuovo logo del GF. Via la sigla “Vip”, ormai non serve più. Il marchio, seppur strettamente ancorato alla tradizione del reality, presenta alcune piccole differenze che si avvicinano agli elementi della versione internazionale.

Il prossimo 11 settembre scopriremo anche il nuovo studio che sostituirà la location di Cinecittà. Le dirette del prime time andranno infatti in onda dagli studi Voxson di via di Tor Cervara. Stando a quanto rivelato da TvBlog, la scenografia, rinnovata un anno fa, rimarrà pressoché la stessa, ma con dei piccoli accorgimenti, perlopiù di carattere tecnico.