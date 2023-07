Crisi rientrata tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. A confermarlo sono proprio i due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Nelle ultime ore, l’ex cavaliere salernitano ha pubblicato un post in cui, insieme all’ex dama, si trova a Capri. Ma per i fan non è come sembra.

Il post pubblicato da Alessandro Vicinanza mostra una carrellata di foto e video mentre insieme a Ida Platano si gode la spiaggia dell’isola azzurra. Nelle ultime settimane, i fan della coppia avevano notato l’assenza dei due dai social, che si trovavano in località differenti. Dunque, qual è la verità?

Da un lato, c’è chi sosteneva che la lontananza fosse dovuta ai rispettivi impegni lavorativi, dall’altro c’è chi ipotizzava una presunta crisi, mai smentita né confermata dai diretti interessati. Oggi, Alessandro e Ida sono riapparsi insieme sui social, ma per gli hater si tratta di una messa in scena: “Per un po' non pubblicano così la gente si preoccupa e se ne parla, poi ricominciano a pubblicare e si ricomincia a dire che la crisi è passata, fate pace col cervello”.

Inoltre, la didascalia al post confermerebbe il fatto che i due abbiano vissuto in momento di crisi: “Si litiga in 2 Si ha voglia in 2 Ci si ritrova in 2. Love you”. Il soggiorno a Capri rappresenterà per la coppia una vacanza di riconquista o di conferme?