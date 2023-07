Attilio Romita è stato al centro di diverse dinamiche durante la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex anchorman del Tg 1 ha annunciato che sposerà la sua compagna Mimma Fusco, e ha scelto come testimone di nozze Daniele Dal Moro.

Romita: "Daniele sarà il mio testimone di nozze"

Lo ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera: “Sicuramente lo sarà. E spero che con lui venga anche Oriana Marzoli. Le loro litigate, per noi giornalisti, non sono più una notizia: fa parte del menù del loro rapporto. Ma al momento mi sembra che non abbiano alcuna intenzione di mollarsi”.

L’ex tronista non sarà l’unico vippone presente al matrimonio: “Antonino Spinalbese, che addirittura vuole organizzare l’addio al celibato. Cosa che desta non poche preoccupazioni in Mimma”. Non ci sarà, invece, Sarah Altobello: “Rumors e polemiche sul mio rapporto con Sarah all’interno della Casa sono tutte state costruite ad arte, per creare scalpore. Ma con Sarah non è nato alcun rapporto di amicizia fuori dalla Casa del Gf Vip”.

Alfonso Signorini testimone di Mimma Fusco

Romita ha raccontato qualche dettaglio del matrimonio: “Da una richiesta di Mimma è emerso che avevo sottovalutato un dettaglio: non le ho fatto la proposta di matrimonio e lei mi ha fatto capire che ci tiene molto. Quindi ho deciso di farle una sorpresa con tutti i crismi la notte di Ferragosto, mentre saremo sull’Isola d’Elba. Poi, a settembre, stabiliremo la data definitiva delle nozze, probabilmente a Villa Menelao, in provincia di Bari. Una data che possa permettere anche ad Alfonso Signorini di partecipare.

Alfonso sarà il testimone di nozze di Mimma. Con lui si è costruito un legame: ho partecipato anche alla sua festa di compleanno. E ora abbiamo una cena in programma noi tre. Signorini con la mia compagna ha avuto un rapporto intenso durante i 5 mesi che ho trascorso nella casa del Grande Fratello. La chiamava continuamente e ha cercato in tutti i modi di convincerla a farmi una sorpresa. Ma lei non ha mai accettato”.