Lunedì 31 luglio andrà in onda l’ultima puntata di Temptation Island. Un’edizione che ha fatto registrare ascolti record, e che ha intrattenuto milioni di italiani in questa caldissima estate 2023.

Is Morus Relais è sempre più vuoto. Sono infatti soltanto due le coppie rimaste nel villaggio con i rispettivi single: Daniele e Vittoria e Ale e Federico. I pronostici danno questi ultimi verso la separazione, mentre Lenticchio 2.0 terminerà il viaggio nei sentimenti ancora con la fidanzata.

Nell’ultima puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia scopriremo anche quali tra le coppie che hanno partecipato a questa edizione stanno ancora insieme. Manu e Isabella sono stati i primi a lasciare il programma, e lo hanno fatto insieme. Stesso discorso per Davide e Alessia e Gabriela e Giuseppe, quest’ultima sicuramente la coppia più discussa di questa edizione.

Mirko e Perla sono invece usciti separati, ma si sono consolati tra le braccia dei rispettivi single Greta e Igor. Mirko e Greta oggi sarebbero una coppia, mentre Perla è stata avvistata con il tentatore in un hotel, e pare si stiano frequentando. È finita per sempre per Francesca e Manuel che, dopo il falò di confronto, hanno deciso di lasciarsi definitivamente.