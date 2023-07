E’ morta Matilda, la dolcissima bulldog francese di Chiara Ferragni. Nel 2020 le era stato diagnosticato un tumore dopo la crisi epilettica, e per i Ferragnez sono stati anni di consapevolezza e preparazione alla perdita dell’adorata cagnolina.

Il post di addio di Chiara Ferragni

“Tutto quello che volevo dirti te l’ho detto all’orecchio in questi giorni, ma tanto tu già sapevi tutto. In questi tredici anni insieme sei stata la mia bambina ed allo stesso tempo la mia amica pronta a farmi sempre compagnia e a farmi sentire amata quando più ne avevo bisogno. Mi bastava abbracciarti e sentire il tuo profumo per sentirmi a casa, perché è proprio quello che sei stata sempre: la mia famiglia. E hai fatto anche di più, hai ‘creato’ quella che è la nostra famiglia: eri tu ‘il cane di Chiara Ferragni’ di quella canzone che mi ha fatto conoscere il papà nel 2016. Ci pensi se non fossi stata la mia Matildona come poteva essere diversa la mia vita? Quando ti ho scelta, ancora ragazzina, mai avrei pensato che avresti conosciuto i miei bambini, ed invece sei stata stupenda anche nel ruolo di ‘sorella maggiore’: hai regalato loro l’esperienza di amore incondizionato verso un animale che diventa famiglia. Ieri, dopo averti salutata per l’ultima volta ho provato a spiegare a Leo che eri andata in cielo e ci avresti sempre protetti da una nuvoletta lassù. E lui mi ha chiesto come potevamo riconoscere la nuvola, perché cosi potevamo salutarti sempre anche noi. Spero di averti fatto vivere una bella vita e di averti fatto sentire il mio amore ogni giorno, perché io il tuo l’ho sentito sempre. Mi mancherà tutto di te Mati, ti saluterò ogni giorno su quella nuvoletta. Sarai per sempre la mia prima bimba”.

Le parole di Fedez

Anche Fedez ha voluto dedicare un post a Matilda: “Sei stata parte della nostra famiglia e forse qualcosa di più. Inconsapevolmente sei stata il motivo per cui io e la mamma ci siamo conosciuti, ‘il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton’ e così quasi per gioco sei sempre stata al nostro fianco in questi 7 anni. Eri con noi quando è nato Leo, eri con noi quando è nata Vittoria. Tu eri noi. Il nostro ultimo abbraccio alla nostra prima bimba. Ciao Mati, ci manchi già”.

Oriana Marzoli si commuove

Tantissimi i messaggi di supporto e vicinanza ai Ferragnez per la scomparsa della “Mati”. Ma a sorprendere è stata la reazione di Oriana Marzoli, che ha avuto modo di conoscere Chiara e Federico in un locale di Forte dei Marmi. La finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip ha anche lei un bulldog francese, il dolcissimo Cocco, e in questi giorni è tornata a Madrid per poterlo riabbracciare: “Non avete idea di quanto mi manchi. Non lo dico troppo perché sapete che non mi piace essere tenera sui social network, ma ogni volta che vedo i video mi sento malissimo. Mi sento responsabile per il fatto di non essere lì con lui, perché per tutta la vita mi sono presa cura di lui. E’ l’amore della mia vita, è insostituibile”.

Oriana ha condiviso una storia su Instagram nella quale, in lacrime, parla della morte del cane di Chiara Ferragni. L’ex vippona si è molto commossa dopo aver letto il post di addio dell’imprenditrice digitale: “Stavo super bene, poi ho letto il post della Ferragni dove racconta che il suo cane è appena morto, e io vi giuro ragazzi, mi sembro una scema… A parte che ho una frenchie anche io, mi fa molta pena, molta tristezza”.