E’ tempo di grandi cambiamenti per Chiara Ferragni, Fedez, Leone e Vittoria. Sebbene i Ferragnez siano alle prese con le vacanze in giro per l’Italia, l’imprenditrice digitale e il rapper trascorrono le loro giornate a Milano. Il motivo? Oltre ad avere ancora alcuni progetti lavorativi in ballo, stanno anche seguendo i lavori di ristrutturazione della loro nuova casa.

Di recente, Chiara Ferragni ha annunciato che con ogni probabilità traslocheranno il prossimo autunno, dunque in queste settimane le cose iniziano a “farsi serie” per quanto riguarda il rifacimento del super attico di City Life.

Negli ultimi giorni, l’influencer è stata in Sicilia per un tour delle Eolie in catamarano, mentre Fedez ha trascorso le sue giornate in Sardegna con i figli. Ma, nonostante ciò, i lavori di ristrutturazione della nuova casa sono proseguiti. I Ferragnez si sono affidati allo studio 13.1 Architecture & Decor dell’amico Filippo Fiora e del suo collaboratore Federico Sigali. Ora che è tornata a Milano, Chiara ha potuto ammirare il risultato di persona, restando senza fiato. Le nuove foto dell’attico sono comparso sul profilo dell’azienda dell’amico, con tanto di didascalia “Le cose di fanno serie”.

Come sarà la nuova casa dei Ferragnez

Ma come sarà la nuova residenza milanese dei Ferragnez? Stando alle immagini, le pareti saranno tutte in bianco gesso, sul pavimento ci sarà un laminato molto chiaro ripreso anche sui battiscopa a filo muro e intorno alle porte. Lo studio 13.1 Architecture & Decor ha condiviso anche un'ulteriore foto degli interni in ristrutturazione di un maxi appartamento, per la precisione di una zona con le pareti in marmo scuro, ma non è certo che si tratti dell'attico dei Ferragnez. La cosa certa è che l'attico a City Life sarà da sogno.