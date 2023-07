Coloro che speravano in un possibile ritorno di fiamma tra Luca Onestini e Ivana Mrazova dovranno rassegnarsi, almeno per il momento. L’ex tronista di Uomini e Donne e la modella ceca, si sono ritrovati durante la settima edizione del Grande Fratello Vip quando lei, insieme a Martina Nasoni e Matteo Diamante, ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia proprio in qualità di ex di Luca. Sembrava che tra i due potesse scoccare nuovamente la scintilla e, una volta terminato il reality, l’ex vippone in un’intervista a Casa Chi dichiarato di volersi godere la sua privacy, e di non escludere un possibile riavvicinamento con la sua ex fidanzata. Nei mesi successivi, Onestini e Ivana si sono incontrati in diverse circostanze, ma non è emerso nulla che potesse lasciar ipotizzare ad un ritorno di fiamma.

Ivana Mrazova: "Sono serena e single"

In una recente intervista rilasciata a Giada Di Miceli nel corso del programma Non succederà più, in onda sulle frequenze di Radio Radio, la Mrazova ha parlato dei presunti attriti con Nicole Murgia, dovuti ad una presunta complicità tra l’attrice e l’ex fidanzato. In più, ha svelato di essere single: “Con la Murgia sono in buoni rapporti. Il mondo social non è la vita reale, noi non abbiamo nessun problema. Siamo amiche, ci sentiamo. Io sono serena e single”.

Nuova fiamma per Luca Onestini?

Intanto, nelle ultime ore, una segnalazione in direct giunta a Deianira Marzano ha riacceso il gossip su Luca Onestini. Secondo una seguace dell’esperta di gossip, l’ex vippone avrebbe una nuova fiamma: “Onestini ha una nuova fiamma, una cubista marocchina di Riccione. Era con lui alla serata di domenica scorsa. Da giovedì pubblica cose, fa vedere dove sta, guarda caso con lui negli stessi posti. Lo ha messo pure nelle storie in evidenza. Aperitivo a Cesenatico, cena a Rimini e Misano. Lui negli stessi posti”.