Clamorose indiscrezioni in merito alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Dopo la bomba sganciata da TvBlog, che vorrebbe Teo Mammucari in giuria al fianco della sua “nemica” Selvaggia Lucarelli, ecco arrivarne un’altra riguardante il cast.

Stando a quanto rivelato da Dagospia , sembrerebbe che due clamorosi nomi sarebbero ad un passo dalla firma: si tratterebbe di Simona Ventura e Bruno Barbieri.

“Stendono in pista Simona Ventura e Bruno Barbieri. Milly Carlucci scatenata – scrive Giuseppe Candela -. Trattative avanzate per portare a Ballando con le Stelle la famosa conduttrice e il giudice di MasterChef. Bocciate le drag queen Karma B, provinato anche il pasticcere di Bake Off Damiano Carrara…”.