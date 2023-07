La composizione della giuria della nuova edizione di Ballando con le Stelle sembrava ormai cosa fatta. E invece, oggi, è arrivato il colpo di scena: Teo Mammucari sarebbe in trattativa per sedere dietro al bancone.

Ad annunciarlo è stato TvBlog: “Stando a quanto ci risulta nei giorni scorsi ci sarebbero stati contatti tra il popolare conduttore romano e il gruppo che lavora con Milly Carlucci alla trasmissione del sabato sera di Rai1. In base alle indiscrezioni in nostro possesso, sarebbe in corso una trattativa che, in caso di esito fortunato, porterebbe Teo Mammuccari a Ballando Con Le Stelle non come concorrente bensì con altro ruolo, probabilmente all’interno della giuria la cui composizione ufficialmente non è stata ancora confermata”.

Il passaggio di volti celebri del mondo della tv tra Maria De Filippi e Milly Carlucci non sarebbe un fatto nuovo. Nel 2021, la conduttrice del dancing show di Rai 1 inserì nel suo team Arisa, che prima era coach ad Amici. De Filippi, invece, ha arruolato Raimondo Todaro, il ballerino professionista che è cresciuto nel programma di Canale 5.