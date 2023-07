Temptation Island si sta confermando un successo. Come un successo Temptation Island Vip. Motivo per cui Mediaset ha deciso di introdurre una versione invernale.

“Secondo me il programma piace tanto alla gente perché vogliono vedere se i ragazzi riescano a reggere delle tentazioni o se si lasciano. Non è un programma prettamente femminile, lo vede l’adolescente di 13 anni come la signora anziana di 80 anni ma anche uomini”, aveva dichiarato Raffaella Mennoia a Super Guida Tv.

Con una media del 26% di share, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia si conferma come il successo dell’estate. Un programma estivo che, come dichiarato dalla Mennoia, “ora dovrà mettersi il cappotto e volare in montagna”.

“Ora puntiamo a Temptation Island (invernale, ndr) con la speranza che vada bene come questa edizione. Sicuramente è un programma estivo, è come dire quando vado a mare e vado sempre in quello stabilimento. Non so se sarà la stessa cosa, con quelle stesse persone, portarle da un’altra parte. Però sono contenta che la rete abbia pensato a questo, l’ho letto sui giornali, ma vanno fatti tanti ragionamenti su come realizzare questa edizione invernale. Ci penserò bene quando mi ufficializzeranno le date della messa in onda”.

A condurre la versione invernale potrebbe essere Lorella Cuccarini, ormai da circa due anni nella famiglia della Fascino.