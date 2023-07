Perla Vatiero e Mirko Brunetti, dopo il falò di confronto a Temptation Island, avrebbero messo un punto definitivo alla loro storia d’amore. L’avvicinamento di lui alla single Greta Rossetti ha messo a dura prova la relazione già traballante e così, stando alle ultime indiscrezioni, una volta interrotto il “viaggio nei sentimenti”, la coppia non avrebbe più ritentato alcun riavvicinamento.

Il destino delle coppie un mese dopo l’esperienza a Temptation Island verrà svelato nell’ultima puntata in onda questa sera, lunedì 31 luglio, in prima serata su Canale 5. Intanto, sono iniziate a circolare diverse indiscrezioni sui social, dove pare che il padre di Mirko Brunetti abbia smesso di seguire Perla Vatiero. La coppia, solo pochi mesi fa, aveva intenzione di sposarsi. Poi, lui ha incontrato la single Greta Rossetti, e da quel momento non ha avuto occhi che per lei. A quanto pare, il ragazzo avrebbe continuato la sua conoscenza con la tentatrice, che secondo Novella 2000 avrebbe già ricevuto il follow da parte del signor Brunetti.

Nella puntata dello scorso lunedì, Mirko e Perla sono stati i protagonisti della serata. I due si sono incontrati faccia a faccia al falò di confronto, e Mirko ha preso la decisione di lasciare il villaggio per correre dalla single Greta. Anche Perla ha lasciato il falò e ad attenderla c’era il single Igor. Proprio a tal riguardo, secondo Alessandro Rosica i si starebbero frequentando tutt’ora.

Nel frattempo, questa sera scopriremo il destino delle uniche due coppie rimaste in gioco: quelle composte da Vittoria e Daniele e da Ale e Federico.