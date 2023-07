Secondo Roberto D’Agostino, Sonia Bruganelli starebbe puntando alla giuria di Ballando con le Stelle. Il giornalista ha lanciato l’indiscrezione bomba su Dagospia: “Quella vanagloriosa iena ridens di Sonia Bruganelli non ci sta a finire nel cono d’ombra della visibilità dopo essere stata silurata da Pier Silvio Berlusconi per trashismo al GFVip. Ora le ambizioni sbagliate dell’ex moglie di Paolo Bonolis puntano alla Rai di Ballando con le Stelle. Alle pressioni di Viale Mazzini, Milly Carlucci nicchia: come giudice selvaggia basta e avanza la Lucarelli”.

Non si è fatta attendere la replica dell’ex moglie di Paolo Bonolis, che attraverso un post su Instagram ha punzecchiato D’Agostino: “Leggo molto astio da parte del buon Dagospia. Sarà forse per una risposta diretta e sincera che ho dato alla sua ‘socia’ (lei sì molto trash) un po’ di tempo fa? Chissà, presto racconterò com’è andata davvero”.

Oltre all’ex opinionista del Grande Fratello Vip, TvBlog ha fatto anche il nome di Teo Mammucari. Mentre, per quanto riguarda il cast, sempre Dagospia ha rivelato che Simona Ventura e Bruno Barbieri sarebbero ad un passo dalla firma: “Stendono in pista Simona Ventura e Bruno Barbieri. Milly Carlucci scatenata – scrive Giuseppe Candela -. Trattative avanzate per portare a Ballando con le Stelle la famosa conduttrice e il giudice di MasterChef. Bocciate le drag queen Karma B, provinato anche il pasticcere di Bake Off Damiano Carrara…”.