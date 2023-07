La tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, sembra essere giunta definitivamente ai titoli di coda. Due giorni fa, l’influencer campana si è resa protagonista di un gesto con il quale sembra aver scritto la parola fine alla relazione con lo speaker radiofonico e cantante: ha smesso di seguirlo su Instagram.

Una mossa social che ha spiazzato i fan della coppia, soprattutto dopo i segnali di riavvicinamento emersi nell’ultima settimana. Antonella e Edoardo, infatti, hanno presenziato ad un evento in provincia di Ravenna, già in programma prima che si lasciassero, e in quell’occasione a sorprendere è stata la complicità che i due hanno mostrato di non aver perso nonostante la rottura e gli attacchi reciproci che si sono rivolti nelle ultime settimane.

Ma a mandare in visibilio i numerosissimi fan della coppia era stato un video in cui Antonella ammette di sperare ancora in un ritorno di fiamma: “E’ davvero difficile coltivare queste cose fuori. Se continuerà o meno la nostra storia? Spero di sì”. Poi, il giorno successivo, sono arrivati ulteriori segnali incoraggianti. La Fiordelisi ha postato una storia su Instagram con in sottofondo “Piccolo sole”, il nuovo singolo di Edoardo ispirato proprio alla storia d’amore con l’influencer campana. Poco dopo, lo stesso Edoardo ha ripostato la storia dell’ex fidanzata.

Antonella Fiordelisi: "Partiamo da zero"

E invece, l’unfollow su Instagram ha di fatto spento le speranze di coloro che avrebbero voluto rivederli insieme. L’ex schermitrice si trova a Salerno, dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in compagnia dei genitori, mentre l’ex volto di Forum si trova in Sicilia. I due ex vipponi sono distanti non solo dal punto di vista geografico, e testimonianza di ciò è arrivato un altro gesto di Antonella: l’ex vippona ha infatti condiviso tra le sue Instagram stories la foto del suo nuovo smartphone, aggiungendo la didascalia “Partiamo da zero”. Secondo gli utenti si tratterebbe dell’ennesimo segnale lanciato dalla Fiordelisi che confermerebbe ulteriormente che la storia con Donnamaria è andata definitivamente in archivio.