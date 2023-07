Si scaldano i motori in vista della nuova edizione del Grande Fratello, che tornerà in onda in prima serata su Canale 5 a partire dal prossimo 11 settembre.

Pier Silvio Berlusconi ha imposto una rottura con il passato: nella Casa di Cinecittà non ci sarà più spazio per influencer né personaggi famosi grazie ai social o su piattaforme per adulti con l’obiettivo di evitare a tutti i costi ogni forma di trash. Accanto ai pochi vip di “alto profilo”, ci saranno persone comuni senza eccessiva smania di apparire e con storie da raccontare.

Dopo aver ufficializzato Cesara Buonamici come unica opinionista, c’è tanta curiosità per scoprire chi varcherà la soglia della porta rossa. Nelle scorse settimane erano stati avvistati ai casting anche Silvia Magarre, una delle protagoniste di Primo Appuntamento, e diversi ex colti di Uomini e Donne e Ex on the Beach. Ma non solo.

Il Vicolo delle News ha rivelato un’altra chicca. Ai casting, infatti, è stato avvistato anche Francesco Muzzi, ex protagonista di Matrimonio a prima vista. Il tassista romano si era sposata con Martina Pedaletti, e l’esperimento è riuscito alla grande, visto che stanno ancora insieme e hanno anche una bambina.