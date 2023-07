Giulia Stabile è finita nuovamente al centro del gossip. Dopo la rottura con Sangiovanni, la ballerina è stata avvistata in diverse occasioni in compagnia di Wax, cantante di Amici 22. Prima una serata insieme in una nota discoteca di Milano, poi una giornata trascorsa a Como. Per alcuni fan si tratterebbe di chiari indizi di una frequentazione in corso. Ma, a far perdere la pazienza, all’ex allieva del talent di Canale 5, è stata l’accusa di non essersi fermata a salutare i fan.

"Giulia non si è fermata a salutare i fan"

Secondo alcune segnalazioni giunte a Deianira Marzano, Giulia Stabile starebbe frequentando Wax, finalista dell’ultima edizione di Amici. Ma non solo. Stando a quanto racconta un utente su Twitter, la ballerina e il cantante avrebbero trascorso una giornata a Como, dove sono stati avvistati ancora una volta. L’ex di Sangiovanni, però, non si sarebbe fermata a salutare chi l’ha riconosciuta: “Il mio compagno e il bambino hanno riconosciuto lei e Wax si è messo a ridacchiare facendo finta negando di essere loro. Forse dovrebbero ringraziare chi li riconosce e desidera parlarci perché fra poco non se li filerà nessuno, cosa che accadrà molto presto se sono così cafoni. Da Giulia non ce lo aspettavamo”.

La replica di Giulia Stabile

Giulia Stabile, leggendo le indiscrezioni sul suo conto, è rimasta ferita: un comportamento che non la rispecchia, dal momento che ha sempre dedicato del tempo a chi la supporta e la segue. La ballerina ha così deciso di intervenire su Twitter, anche se riguardo una possibile frequentazione con Wax non si è sbilanciata: “Mi dispiace leggere di aver negato il saluto a qualcuno. Chi mi ha conosciuta sa che mi fermo sempre nonostante ‘gli impegni’ (come magari è successo a Desenzano o come quando sono insieme ad amici), ci tengo a dedicare il ‘giusto’ tempo a tutti voi. Spero di non dover più leggere invenzioni simili. Ci tenevo a precisarlo perché, nonostante io legga molte cavolate sul mio conto, sapete quanto tenga a rispettare chi mi sostiene e chi rende tutto questo possibile”.