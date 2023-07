La tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sembra essere giunta definitivamente al capolinea. Nella giornata di ieri, Deianira Marzano, molto vicina all’influencer campana, ha svelato nuovi retroscena relativi alla rottura tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Secondo l’esperta di gossip, lo speaker radiofonico non avrebbe perdonato alla sua ex fidanzata il fatto di averlo accusato durante la famosa diretta Instagram dello scorso giugno.

“A Filicudi fino all’ultimo voleva andarci Antonella, ma ha trovato un muro, un no! Vacanze che lei aveva programmato con lui anche con il catamarano, ma ha trovato sempre un muro, un no! La risposta è stata: ‘Non torno con te perché non perdono il video in diretta’. Datevi voi una risposta. E le domande non ponetele ad Antonella che anche dopo il segui tolto per disperazione sarebbe tornata con lui fino all’ultimo istante. Ci metto la mano sul fuoco e non ci ho mai detto bugie, anche se ad alcuni non posso stare simpatica è la verità. Non mettete in mezzo che ho parlato con Antonella perché non è vero. Ho solo detto la realtà dei fatti. Grazie”.

"Edoardo e Tavassi si sentono tutti i giorni": il retroscena

Nel frattempo, una nuova storia su Instagram della Marzano rischia di rendere ancora più incandescente la situazione. Secondo la “gossippara”, Donnamaria si sentirebbe tutti i giorni con Edoardo Tavassi, suo grande amico durante l’avventura nella Casa più spiata d’Italia con il quale, però, era calato il gelo a causa dei rapporti tutt’altro che idilliaci tra Antonella, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi e la fidanzata Micol Incorvaia. “Non capisco perché nascondere che con l’amico del van si sente tutti i giorni, e si sarà fatto anche consigliare come faceva nel cortiletto – scrive Deianira -. Tant’è che i cambiamenti partono, “caso strano”, dalla festicciuola del loro ex coinquilino. Qui troppe cose si nascondono e si rigirano a proprio piacimento, ma non sarebbe più onesto dire ‘non sono innamorato’ che trovare la pezza a colori?”.

Tavassi e il rapporto con Donnamaria

Lo scorso giugno, nel corso di un’intervista rilasciata a Giada Di Miceli a Radio Radio, Tavassi aveva parlato proprio del suo rapporto con Edoardo: “La canzone di Edo ce l’ho nella playlist di Spotify. Mi piace, è molto fi*a, lui è bravo, molto talentuoso e forte, merita di fare la carriera da cantante. Partiamo dal presupposto che io a Edoardo gli voglio bene e non smetterò mai di volergliene, questa cosa sia chiara. Poi, lui è la persona che più mi fa ridere nella mia vita, è geniale. Se lo vedo come cantante? A voglia! Ti rimane in testa la canzone. Gli ho fatto i complimenti con l’emoticon del fuoco. Se ci sentiamo? Vabbè, adesso abbiamo da fare? Se lo rivedrò? Lui si è trasferito a Milano, io non riesco a vedere neanche gli amici che stanno a Roma Sud… Ti giuro, credimi, veramente non c’è stata occasione. Poi, vabbè ci sarà da chiarissi su tante cose. Per come sono fatto io, per chi mi conosce, io sono quello che si impone, ma alla fine si scioglie davanti a chiunque. Lui lo sa”.

Invece, in merito all’allore fresca rottura tra i Donnalisi, aveva dichiarato: “Non so che è successo, voglio soltanto che siano tutti felici, sereni e contenti. Non dico niente perché io voglio soltanto che tutti siano felici, se sono contenti loro io sono contente. Io ho detto l’unico modo per scoprire realmente se state bene non è dentro la Casa. Ma questa cosa la dicevo anche per me stesso, va scoperto fuori. Posso dire una cosa? Lo dico chiaramente, è ufficiale come quante volte si sono lasciati nella Casa: 184 volte!”.