Quelli che ha vissuto Guenda Goria sono stati mesi difficili. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, dove essersi sottoposta ad un intervento chirurgico per via di alcuni problemi causati dall’endometriosi, è stata operata d’urgenza per una gravidanza extrauterina. Alcuni giorni fa, l’ex vippona ha ricevuto una diagnosi pessima per tutte coloro che sognano di diventare mamme: a causa dell’esportazione di una tuba e dell’ostruzione di quella rimasta, se volesse avere un figlio dovrà necessariamente ricorrere alla fecondazione assistita.

Una diagnosi che ha gettato Guenda nello sconforto più totale, facendole perdere il sorriso. Nei giorni scorsi, la Goria ha scritto una lettera a Mirko Gancitano, l’uomo che le è accanto da oltre due anni e con il quale sta affrontando questo periodo di difficoltà. “Mi sembra tutto così difficile, forzato. Ho paura che questo non corrisponda più a un tuo desiderio. Non immaginavo così il nostro futuro. Sono qui pronta ad ascoltarti”.

Mirko Gancitano scrive a Guenda Goria

La risposta dell’ex “secchione” dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show non si è fatta attendere. Attraverso le pagine del settimanale Di Più, Mirko ha ribadito tutto l’amore per la sua donna: “Io sono pronto a fare la mia parte. Non ho nessun problema a tentare anche questa strada (si riferisce alla fecondazione assistita, ndr). Ci tengo però a sottolineare che una coppia può essere felice con o senza figli, dunque non vivere questa scelta con ansia. Io sarò sempre al tuo fianco.

Mi hai anche scritto che non ho fissato la data del nostro matrimonio perché non sono più sicuro di stare con te. Non è così, Guenda. Volevo solo aspettare un momento più sereno e dunque sono qui a rinnovarti la mia proposta. Con o senza bambino, vuoi sposarmi Guenda?”.